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Внесены изменения в рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов

Внесены изменения в рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов Внесены изменения в "Рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов".
Здоровье
28 декабря 2022 г. 11:27
Внесены изменения в рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов

Внесены изменения в "Рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов".

Как стало известно Report, соответствующее решение подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев.

В рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов внесены следующие изменения:

Состав витаминных препаратов в сфере черной металлургии:

Витами A – 2 мг

Витами B1 (тиамин) – 3 мг

Витами B2 (рибофлавин) – 3 мг

Состав витаминных препаратов в сфере производства пищевых продуктов:

по сфере выпечки хлеба:

Витамин C (аскорбиновая кислота) – 150 мг

Витамин PP (ниациновая кислота) – 20 мг

по сфере табачно-махорочного производства и производства никотина из табачно-махорочной пыли:

Витами B1 (тиамин) – 2 м

Витамин C (аскорбиновая кислота) – 150 мг

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Версия на азербайджанском языке Pulsuz müalicə-profilaktik yeməklərin rasionu və vitaminli preparatların tərkibində dəyişiklik edilib

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