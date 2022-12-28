Внесены изменения в "Рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов".
Как стало известно Report, соответствующее решение подписал министр здравоохранения Теймур Мусаев.
В рацион бесплатного лечебно-профилактического питания и витаминных препаратов внесены следующие изменения:
Состав витаминных препаратов в сфере черной металлургии:
Витами A – 2 мг
Витами B1 (тиамин) – 3 мг
Витами B2 (рибофлавин) – 3 мг
Состав витаминных препаратов в сфере производства пищевых продуктов:
по сфере выпечки хлеба:
Витамин C (аскорбиновая кислота) – 150 мг
Витамин PP (ниациновая кислота) – 20 мг
по сфере табачно-махорочного производства и производства никотина из табачно-махорочной пыли:
Витами B1 (тиамин) – 2 м
Витамин C (аскорбиновая кислота) – 150 мг