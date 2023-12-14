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Внесено изменение в порядок выдачи гражданам направлений в рамках медстрахования

Внесено изменение в порядок выдачи гражданам направлений в рамках медстрахования Изменен порядок выдачи гражданам направлений в рамках медицинского страхования.
Здоровье
14 декабря 2023 г. 11:50
Внесено изменение в порядок выдачи гражданам направлений в рамках медстрахования

Изменен порядок выдачи гражданам направлений в рамках медицинского страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев.

Он отметил, что ключевым изменением является обеспечение гражданам доступа к услугам в государственном или частном медицинском учреждении в пределах своей административной территории проживания или на территории медицинского территориального подразделения без потери времени и финансовых средств.

Еще одно нововведение заключается в том, что если гражданин не может воспользоваться услугами в государственном медицинском учреждении, он направляется лечащим врачом в частное медицинское учреждение, имеющее договор с Агентством, расположенным на территории этого медицинского территориального подразделения.

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Версия на азербайджанском языке Vətəndaşlara tibbi sığorta ilə bağlı göndərişlərin verilməsi qaydasında dəyişiklik edilib

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