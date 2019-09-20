Директор агентства внес ясность в вопрос отмены бесплатных медицинских услуг в Азербайджане

"Так же как частные клиники на сегодняшний день могут оценивать свои риски, больницы в пилотных районах, где применяется система обязательного медицинского страхования, пусть и не полностью, но все же действуют самостоятельно".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на мероприятии "Форум медицинского бизнеса: нынешнее состояние и перспективы".

По его словам, увеличилось число жителей, обратившихся в больницы, расположенные в пилотных районах: "Мингячевирская городская больница за день принимает порядка 2000 пациентов. Это говорит о том, что ввиду отсутствия финансового барьера они спокойно обращаются за медицинской помощью. С другой стороны, пациентам приходится выстаивать длинные очереди, но подобная практика есть во всем мире".

По словам З.Алиева, с января 2020 года по всей стране начнется применение обязательного медицинского страхования.

З.Алиев подчеркнул, что министерство здравоохранения переводит все медицинские учреждения в форму юридического лица публичного права: "Этот процесс завершится до конца текущего года. Бытует мнение, что это изменение повлечет за собой платный характер медицинских услуг. Это ошибочное мнение. Наоборот, это позволит больницам спокойно управлять своими финансовыми ресурсами, а также получать средства от агенства и других структур".