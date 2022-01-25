Внесена ясность в вопрос о сроке карантина для инфицированных COVID-19

Карантинный период сокращенный до семи дней в отношении инфицированных новой мутацией вируса COVID-19 распространяется также на тех, у кого положительный результат ПЦР-теста был выявлен до 24 января и на тех, с кем они тесно контактировали.

Карантинный период сокращенный до семи дней в отношении инфицированных новой мутацией вируса COVID-19 распространяется также на тех, у кого положительный результат ПЦР-теста был выявлен до 24 января и на тех, с кем они тесно контактировали.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB).

Учитывая генетические особенности мутации «омикрон», граждан просят следовать указаниям, установленными учреждениями здравоохранения и снижающими риск заражения вирусом: «Результаты проведенных исследований еще раз показывают, что наиболее эффективным способом защиты от осложнений, которые могут вызвать новые и быстро распространяющиеся опасные варианты вируса, является вакцинация. В результате активного участия населения в вакцинации эпидемиологическая ситуация в Азербайджане остается стабильной. Медучреждения призывают граждан вакцинироваться бустерной дозой, чтобы защититься от нового распространяющегося штамма».