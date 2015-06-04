​Внесена ясность в информацию о задержании члена коллегии министерства здравоохранения Азербайджана

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Информация, распространенная на некоторых сайтах по поводу задержания директора Республиканского центра Гигиены и эпидемиологии (РЦГЭ) Акифа Алибейли, не соответствует действительности". Об этом агентству Report сообщил руководитель отдела по связям с общественностью РЦГЭ Анар Гедирли.

Однако, директор центра А.Алибейли и сотрудники этого учреждения предоставили информацию следствию по поводу пожара, произошедшего в Бинагадинском районе Баку, по адресу проспект Азадлыг 200/36. А.Гадирли подчеркнул, что это обычная процедура.

Отметим, что в результате пожара в 16-этажном здании, произошедшего 19 мая в Бинагадинском районе Баку, погибли 15 человек, четверо из которых несовершеннолетние дети, более 50 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и отравления.

По факту Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 314.2 (халатность, повлекшая за собой тяжелые последствия) УК. Кроме того, была создана оперативно-следственная группа в составе опытных специалистов Генпрокуратуры, МВД и МЧС.