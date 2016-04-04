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    Внесена ясность в информацию о потребности к донорской крови в ВС Азербайджана

    Касаясь событий, желательно использовать только официальную информацию

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Спрос на кровь и компоненты крови в Вооруженных силах Азербайджана полностью возмещается Банком крови Главного клинического госпиталя".

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отделения Банка крови госпиталя, полковник-лейтенант медицинской службы Казым Гулиев. 

    По его словам, в настоящее время в Банке крови есть кровь и компоненты крови и отделение как и всегда работает круглосуточно: "В целом, наши вооруженные подразделения полностью оснащены необходимым оборудованием и причин для беспокойства нет".

    Министерство обороны в очередной раз напоминает, что на официальной странице министерства периодически размещается информация касательно происходящих процессов. Касаясь событий, желательно использовать только официальную информацию.

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