Внесена ясность в информацию о потребности к донорской крови в ВС Азербайджана

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Спрос на кровь и компоненты крови в Вооруженных силах Азербайджана полностью возмещается Банком крови Главного клинического госпиталя".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отделения Банка крови госпиталя, полковник-лейтенант медицинской службы Казым Гулиев.

По его словам, в настоящее время в Банке крови есть кровь и компоненты крови и отделение как и всегда работает круглосуточно: "В целом, наши вооруженные подразделения полностью оснащены необходимым оборудованием и причин для беспокойства нет".

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