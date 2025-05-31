Власти США одобрили к использованию новую вакцину Moderna от COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

"Компания Moderna, Inc. сегодня объявила о том, что FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) - новую вакцину против COVID-19 - для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше", - сказано в сообщении.

Вакцину могут использовать также лица в возрасте 12-64 лет, имеющие по крайней мере один или несколько основных факторов риска, определенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вакцина предназначена для лиц, которые ранее уже прививались от вируса.