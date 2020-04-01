Выявлены новые симптомы коронавируса

Потеря обоняния и вкуса являются ключевыми признаками заражения коронавирусом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, к такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа в Лондоне.

По мнению специалистов, у 59 процентов пациентов, имевших эти симптомы, тест на коронавирус оказался положительным. При этом данный показатель оказался более точным для определения коронавируса, чем повышенная температура.

Ученые указывают на то, что в сочетании с другими симптомами у людей с потерей обоняния и вкуса вероятность наличия коронавирусной инфекции в три раза выше, и рекомендуют при появлении этих признаков прибегнуть к строгой самоизоляции на семь дней.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань.На данный момент вирус "господствует" в 203 странах и регионах. Число заразившихся инфекцией в мире превышает 885 200 человек, 185 208 из которых выздоровели, а 44 210 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVİD-19, а 11 марта объявила пандемию.