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Вирусолог рассказал о выработке иммунитета к COVID-19 у пожилых

Вирусолог рассказал о выработке иммунитета к COVID-19 у пожилых Повторные заражения коронавирусом чаще всего встречаются у пожилых людей
Здоровье
22 марта 2021 г. 08:27
Вирусолог рассказал о выработке иммунитета к COVID-19 у пожилых

Повторные заражения коронавирусом чаще всего встречаются у пожилых людей.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Происходит это по той же причине, которая влияет и на высокую смертность в возрастных группах - из-за старения иммунной системы вместе со всем организмом. Наш адаптивный иммунитет (B-клеточный и T-клеточный) имеет свои возрастные этапы: много T-клеток и B-клеток продуцируется в детстве, в юности, и всё меньше, когда мы взрослеем. А в пожилом возрасте новые B- и T-клетки практически не формируются", - пояснил эксперт.

За выработку Т-клеток отвечает особый орган - тимус. Годам к 40–50 тимус рассасывается и практически исчезает. У пожилых людей его почти нет, поэтому и не продуцируются новые T-клетки. Взрослые, и особенно пожилые, живут с тем набором T-клеток, который у них успел сформироваться, отметил Павел Волчков.

Тем не менее, по словам вирусолога, пожилые люди все-таки вырабатывают иммунитет к чему-то новому, он просто не настолько эффективен, как у детей, молодежи и людей среднего возраста. Чтобы защитить возрастных граждан страны, необходимо привиться от коронавируса и им самим (если они до сих пор не встречались с инфекцией), и всем не переболевшим. Только так удастся справиться с пандемией COVID-19.

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