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Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше

Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу - если он переболел естественным образом или после вакцинации.
Здоровье
25 декабря 2020 г. 04:34
Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше

Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу - если он переболел естественным образом или после вакцинации.

Как передает Report, об этом рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.

Он отметил, что иммунитет появляется и после того, как организм победил инфекцию, и при помощи вакцинации.

"Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины - механизм одинаковый", ‒ пояснил вирусолог.

Важно, по его словам, что в результате и того, и другого будет ограничено количество людей, которые восприимчивы к инфекции и могут служить "горючим материалом" для распространения заболевания.

Испытания вакцины "Спутник V" показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил Бутенко. Но, добавил он, это не единственный показатель.

"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть, потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть", - отметил Бутенко.

Тем более, добавил он, что есть такой эффект, как иммунологическая память - встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.

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