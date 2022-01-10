Вирусолог назвал необычную способность омикрон-штамма

Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента.

Штамм коронавируса "омикрон" способен объединяться с другими разновидностями инфекции при одновременном нахождении в организме пациента.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Специалист напомнил, что около месяца назад основным штаммом коронавируса в мире был "дельта", однако потом его начал вытеснять "омикрон".

"Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека", — продолжил Чепурнов.

Он добавил, что "омикрон" смог "выхватить" целый фрагмент другого вируса, скорее всего, простудного.

"Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка… Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается "омикрон". Не только обилием мутаций, но и тем, что в нем есть вставка", — рассказал вирусолог.

Чепурнов объяснил, что ранее штаммы образовывались со сменой одной "буквы", то есть изменялась аминокислота, но не геном. Ученый добавил, что вставка из другого вируса в "омикроне" может указывать на способность этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса.

"Если он умудрился от другого вируса оттяпать, то что же ему со своим близкородственным братом не обменяться кусками генетического материала? Очень легко с биологической точки зрения. Там никаких замков нет против этого", — подытожил он.