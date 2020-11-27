Вирусолог назвал истинную причину пандемии коронавируса

Немецкий вирусолог Александр Кекуле назвал истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Немецкий вирусолог Александр Кекуле назвал истинную причину пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что на данный момент человечество чаще всего сталкивается с мутировавшим штаммом SARS-CoV-2, который встречается у 99% заболевших.

По его словам, изменения в S-белке вируса произошли на севере Италии, откуда и началось распространение COVID-19 на территорию Европы и других стран. Вирусолог подчеркнул, что данная мутация сделала коронавирус более заразным.

Специалист добавил, что распространению вируса поспособствовало несерьезное отношение итальянских властей и общественности к угрозе, которую представлял коронавирус.

Кекуле заключил, что это дало возможность SARS-CoV-2 адаптироваться к человеку и распространиться по всему миру.