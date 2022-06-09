Вирусолог назвал две причины вспышки оспы обезьян в мире

Вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали и он стал более заразным либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась.

Вспышка оспы обезьян в мире может быть связана с тем, что над вирусом поработали и он стал более заразным либо иммунная система человека за последние десятки лет ухудшилась.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По его словам, представление, которое сейчас существует об оспе обезьян, относится к временам 50-летней давности, когда человечество столкнулось с инфекцией.

"Тогда мы увидели следующую картину: легко пресекается эпидемиологическими методами, не очень распространяется и так далее. Но прошедшее время ситуация поменялась, поэтому одно из двух. Либо мы имеем дело с продуктом, генно-модифицированным чьими-то ручками, либо он так себя ведет, потому что иммунный статус человечества изменился в худшую сторону", - рассказал Чепурнов.

Он подчеркнул, что скорость распространения также может иметь два объяснения.

"Оспа расползается, и это может означать две вещи: первое, что с этим возбудителем поработали, была произведена какая-то селекция. Что-то с этим вирусом сделано, поэтому он приобрел более заразные свойства и это позволяет ему распространяться", - отметил вирусолог.

Второе объяснение - существует еще несколько вариантов близкородственных к оспе обезьян вирусов, про биологию которых мы вообще плохо знаем, утверждает Чепурнов.