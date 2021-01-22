Вирусолог: Для эффективности вакцинации необходимо, чтобы она имела массовый характер

"Важно вакцинирование , в первую очередь, людей в возрасте от 18 до 60 лет, которые еще не переболели коронавирусом"

"У каждого человека должен быть выбор. Вся система здравоохранения может выполнять те или иные процедуры только с согласия пациента".

Об этом российскому бюро Report заявил вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, комментируя процесс вакцинации от COVID-19.

"Я в плане независимости принятия решения разделяю позицию с ВОЗ, который выступает против введения требования обязательной вакцинации от COVID-19. Но я понимаю, что для эффективности необходимо, чтобы она имела массовый характер. Это достаточно бессмысленно, если определенные люди вакцинируются, а большинство – нет. Все медицинские системы понимают, что нужно достичь определенного объема вакцинаций, чтобы защитить популяцию того или иного региона. Я как вирусолог понимаю, что вакцинация необходима. Однако я против вакцинации людей, которые уже переболели коронавирусом. Это нерационально. Особенно, когда вакцина в дефиците. А вакцинировать нужно всех массово в минимальные сроки. Основным недостатком на сегодняшний день является дефицит вакцин. Это нетривиальная задача так быстро построить производство коронавирусных вакцин", заявил П. Волчков.

Комментируя, как возраст влияет на восприятие вакцины организмом, вирусолог отметил, что для пожилых людей первичный медосмотр и история болезни человека крайне важны: "Тут нужно понимать, насколько человек готов к вакцине. Пожилые люди, к сожалению, обладают хроническими заболеваниями. Их организм обычно ослаблен, что еще больше усугубила самоизоляция. Поэтому вакцинирование пожилых людей должно проходить осторожно. Такая же ситуация и с детьми. Для того, чтобы вакцинировать эти группы людей, должно быть большое количество испытаний и наблюдений".

По мнению вирусолога, важно вакцинирование , в первую очередь, людей в возрасте от 18 до 60 лет, которые еще не переболели коронавирусом. "Вакцинация в этой группе людей должна быть стопроцентной", - считает П. Волчков.