Винни Бьянима: Азербайджан сыграл большую роль в предотвращении распространения СПИД

Азербайджан в результате принятых мер сыграл большую роль в предотвращении распространения ВИЧ/СПИД, обеспечив снижение уровня смертности.

Азербайджан в результате принятых мер сыграл большую роль в предотвращении распространения ВИЧ/СПИД, обеспечив снижение уровня смертности.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьянима во время выступления на шестой панели XI Глобального Бакинского форума.

По ее словам, здоровье является одним из основных прав человека, и оно должно быть гарантировано.

"Медицинские услуги должны быть доступны для всех. К сожалению, одна из основных проблем в мире связана именно с доступом к лекарствам. ВОЗ должна обеспечивать продажу лекарственных препаратов по приемлемым ценам", - подчеркнула она.