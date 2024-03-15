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Винни Бьянима: Азербайджан сыграл большую роль в предотвращении распространения СПИД

Винни Бьянима: Азербайджан сыграл большую роль в предотвращении распространения СПИД Азербайджан в результате принятых мер сыграл большую роль в предотвращении распространения ВИЧ/СПИД, обеспечив снижение уровня смертности.
Здоровье
15 марта 2024 г. 16:09
Винни Бьянима: Азербайджан сыграл большую роль в предотвращении распространения СПИД

Азербайджан в результате принятых мер сыграл большую роль в предотвращении распространения ВИЧ/СПИД, обеспечив снижение уровня смертности.

Как сообщает Report, об этом сказала исполнительный директор Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (UNAIDS) Винни Бьянима во время выступления на шестой панели XI Глобального Бакинского форума.

По ее словам, здоровье является одним из основных прав человека, и оно должно быть гарантировано.

"Медицинские услуги должны быть доступны для всех. К сожалению, одна из основных проблем в мире связана именно с доступом к лекарствам. ВОЗ должна обеспечивать продажу лекарственных препаратов по приемлемым ценам", - подчеркнула она.

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Версия на английском языке UN official: Azerbaijan prevents HIV/AIDS infections and reduces number of deaths
Версия на азербайджанском языке BMT rəsmisi: Gələcək pandemiyaların qarşısını almaq lazımdır

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