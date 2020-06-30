Вылечившийся от COVID-19: Чувствую, что вирус дал осложнения на легкие - ИНТЕРВЬЮ

"Коронавирус отнял у меня здоровье, время, негативно повлиял на мою психику... Даже после выздоровления чувствую, что вирус дал осложнения на легкие".

Об этом в интервью Report сказал вылечившийся от коронавируса (COVID-19) 49-летний А.М., попросивший не называть его имени и фамилии.

Представляем интервью:

- Где Вы могли заразиться коронавирусом, как это проявилось?

- Точно не знаю, где я заразился. Эту инфекцию я мог подхватить в общественном транспорте, в магазине, на работе. Но я склоняюсь к версии, что заразился на работе. Поскольку с разницей в один день коронавирус был обнаружен у одного из моих коллег, с которым на рабочем месте я сидел бок о бок.

В тот день, когда я почувствовал что заразился, меня охватил сильный озноб. Болезненное ощущение холода, дошло до того, что зубы стучали. Затем у меня поднялась температура, появились и такие признаки как потеря аппетита, тошнота, диарея.

- Вы сдали тест в тот же день?



- Нет, в тот день я не сдавал тест. Я сам начал лечиться в домашних условиях. Я часто общался с семейным врачом и получал его советы. Думал, это пройдет как обычная болезнь. Но поскольку симптомы продолжались, я понял, что заразился. Кроме того, меня серьезно беспокоила опасность заражения членов моей семьи. Поэтому через два дня вместе с членами семьи - женой и детьми мы сдали тест. Несмотря на то, что все мы сдавали тест в одно и то же время, результаты пришли с разницей в несколько часов. Поэтому, когда поначалу нас пытались забрать вместе с женой, я отказался, поскольку некому было присмотреть за детьми. Мы дождались результатов тестов всех членов семьи, и, к сожалению у всех у нас был выявлен коронавирус. После этого приехали сотрудники скорой медицинской помощи и забрали нас.

- Находились ли Вы в контакте с другими людьми или самоизолировались дома в промежуток времени между проявлением симптомов и получением положительного результата анализа?

- К сожалению, не зная о своей болезни, за это время я контактировал с родственниками. Поэтому я заразил свою мать, членов семьи, а также сестру и брата. Представьте себе, после выявления вируса я начал переживать и волноваться не только за жену и детей, но и за маму, сестру и брата. Все это тяжелее даже самого коронавируса.

- Вы сказали, что вас увезли сотрудники скорой медицинской помощи. Вас отвезли прямо в больницу или поместили на карантин?

- Всех нас привезли в Деревню атлетов. К большому сожалению, ситуация там была не из лучших. Потому что никакого лечения не проводилось, мы только были помещены на карантин. В Деревне атлетов мы провели 11 дней, и за это время нас дважды тестировали, и после того, как ответ вышел отрицательный, мы были выписаны домой.

- Вы чувствуете какие-то изменения в своем здоровье после выздоровления?

- Да, я чувствую проблемы со здоровьем. Во-первых, мне стало труднее дышать. Со дня заражения коронавирусом прошло почти 40 дней, но осложнения остались. Несмотря на мое выздоровление, я продолжаю чувствовать легкое недомогание и затрудненное дыхание. Все это постепенно пройдет. Но чувствую, что вирус негативно повлиял на легкие, дал осложнения. Кроме того, вирус крайне негативно сказывается на психике человека, начинаешь невольно нервничать.

- Скажите откровенно - верили ли Вы в существование коронавируса до заражения?

- Я был одним из тех, кто верил в существование коронавируса с первых дней. Я не думал что заразился, потому что соблюдал все правила. Я не входил в общественный транспорт без медицинской маски, перчаток. Я соблюдал почти все правила.

- Когда вы пребывали на карантине, доводилось ли Вам видеть больных, состояние которых ухудшилось?

- В карантине все живут изолированно. Но один раз я услышал, что одному человеку внезапно стало хуже, и его отвезли в больницу особого режима на карете скорой помощи.

- Что Вы можете порекомендовать тем, кто все еще не верит в существование коронавируса?

- Хочу сказать всем людям, что с этим вирусом шутить нельзя. Один из наших самых близких знакомых стал жертвой этого вируса. Кроме того, многие мои знакомые в настоящее время борются с вирусом в больницах. Коронавирус обязательно убедит всех, кто в него не верит. Но, поверьте, лучше самим поверить и начать следовать правилам.