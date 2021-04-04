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Виктор Гасымов: Из Китая доставят еще 150 тыс. доз вакцин

Виктор Гасымов: Из Китая доставят еще 150 тыс. доз вакцин Поставки вакцин против коронавируса в Азербайджан продолжаются поэтапно. В ближайшее время из Китая будут доставлены еще 150 000 новых доз вакцины
Здоровье
4 апреля 2021 г. 10:38
Виктор Гасымов: Из Китая доставят еще 150 тыс. доз вакцин

"Поставки вакцин против коронавируса в Азербайджан продолжаются поэтапно. В ближайшее время из Китая будут доставлены еще 150 000 новых доз вакцины".

Как передает Report, об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов заявил на мероприятии по случаю доставки в страну вакцины Vaxzevria (ранее известной как AstraZeneca), которая прибыла страну в рамках платформы COVAX.

Заместитель министра отметил, что на сегодняшний день возможно держать эпидемиологическую ситуацию, связанную с пандемией в стране, на управляемом уровне: "Конечно, самый эффективный способ защиты от вируса - вакцинация. Чем раньше население будет вакцинировано, тем больше оно сможет избежать этой беды благодаря появлению коллективного иммунитета".

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Версия на азербайджанском языке Viktor Qasımov: “Çindən daha 150 min doza yeni vaksin gətiriləcək”

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