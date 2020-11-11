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Вице-премьер Украины Резников заразился коронавирусом

Вице-премьер Украины Резников заразился коронавирусом Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил в среду, что у него выявлен коронавирус
Здоровье
11 ноября 2020 г. 22:22
Вице-премьер Украины Резников заразился коронавирусом
Алексей Резников

Вице-премьер Украины, заместитель главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил 11 ноября, что у него выявлен коронавирус.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"С вечера понедельника (9 ноября) нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Чувствую себя нормально", - написал он в Facebook. Несколькими минутами ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков также сообщил в Facebook о том, что у него диагностировали коронавирус.

Резников 11 ноября принимал участие в заседании правительства Украины, которое проходило в режиме видеосвязи.

Ранее на Украине коронавирус был выявлен среди высшего руководства страны, высокопоставленных чиновников и политиков. В частности, коронавирусной инфекцией заразились президент Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, министр финансов Сергей Марченко, министр обороны Андрей Таран и ряд других.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın Baş nazirinin müavini koronavirusa yoluxdu

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