Вице-премьер Китая призвала к смягчению антиковидных мер

В Китаев нужно провести дальнейшую оптимизацию антиковидных мер.

В Китаев нужно провести дальнейшую оптимизацию антиковидных мер.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань во время совещания Госкомитета по делам здравоохранения.

Она выступила с этим предложением после того, как в минувшие выходные в нескольких крупных городах страны прошли протесты против неизбирательной и слишком строгой политики "нулевой терпимости" к COVID-19, которой Китай придерживается почти с самого начала пандемии.

Несмотря на то, что противоэпидемиологический контроль в Китае остается одним из самых строгих в мире, в стране вновь наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации в связи с многочисленными локальными вспышками COVID-19. В ряде городов введены частичные локдауны, а люди вынуждены практически ежедневно проходить ПЦР-тестирование. На этом фоне по КНР прокатилась волна протестов, в том числе в Шанхае и Пекине.

"По мере ослабления патогенности "омикрон"-штамма коронавируса, увеличением охвата населения вакцинацией и накоплением опыта в вопросе сдерживания COVID-19, страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и контроля эпидемии", - заявила она.

Вице-премьер призвала "к дальнейшим усилиям по оптимизации работы по профилактике и контролю эпидемии COVID-19, улучшению мер, касающихся диагностики, тестирования, лечения и прохождения карантина, повышению уровня вакцинации всего населения, особенно среди пожилых людей, и активизации работы по подготовке лекарств и других медицинских ресурсов".

По ее словам, "в течение последних трех лет ЦК КПК и Госсовет КНР всегда ставили здоровье и безопасность людей на первое место и эффективно справлялись с неопределенностью эпидемиологической ситуации с помощью последовательной стратегии и гибких мер по борьбе с COVID-19".

В минувшие выходные в крупнейших городах Китая - Шанхае, Пекине, Гуанчжоу, Ухане - прошли протесты против слишком строгих антиковидных ограничений, демонстранты требовали немедленно отменить локдауны и прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование. А иностранные компании призывали власти Китая начать реализацию 20 мер смягчения противоэпидемиологических мер, которые были обнародованы еще 11 ноября, но так и не начали осуществляться.