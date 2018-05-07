Вице-премьер: Продавцов поддельных лекарств ждет суровое наказание

© Report/ Firi Salim

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Как и во всем мире, в Азербайджане регистрируются случаи продажи поддельных лекарств. Постоянно ведется борьба с этим".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал вице-премьер Али Ахмедов.

По его словам, операции правоохранительных органов нацелены на то, чтобы нанести удар по тем, кто реализует поддельные лекарства:

"Можем сказать им только одно - не занимайтесь продажей поддельных лекарств. Потому что это очень вредно для здоровья человека. Если кто-либо продолжит заниматься такой деятельностью, понесет суровое наказание".

А.Ахмедов отметил, что продажа поддельных лекарств - это самое большое преступление.