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Вьетнамские медики выявили вариацию "британского" штамма коронавируса

Вьетнамские медики выявили вариацию "британского" штамма коронавируса По словам министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга, источник вспышки, вызванной им, до конца неясен
Здоровье
2 февраля 2021 г. 16:43
Вьетнамские медики выявили вариацию британского штамма коронавируса

Вьетнамские медики выявили вариацию коронавируса, похожую на "британский" штамм. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщение об этом опубликовано на портале правительственной информации страны.

"Государственный институт гигиены и эпидемиологии заявил о выявлении нового варианта коронавируса, похожего на "британский" штамм, - говорится в сообщении портала. - Коронавирус линии B.1.1.7 был впервые обнаружен в Великобритании и по состоянию на 17 января распространился в 60 странах".

Также во вторник агентство Reuters сообщило, что последняя вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана "британским" штаммом коронавируса. Всего с 27 января в стране зафиксировано 276 новых случев заражения коронавирусом в десяти городах и провинциях Вьетнама, абсолютное большинство случаев локальные. По словам министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга, источник этой вспышки до конца неясен.

Первый случай заражения британским штаммом был выявлен во Вьетнаме 2 января 2021 года. Пациентка прибыла на авиарейсе из Великобритании. С начала эпидемии во Вьетнаме были выявлены 1 864 инфицированных, 1 460 человек выздоровели, 35 умерли.

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