Ветерану Отечественной войны пересадили нерв и восстановили функцию пальцев

Ветерану Отечественной войны Гусейнову Ибрагиму пересадили нерв.

Ветерану Отечественной войны Гусейнову Ибрагиму пересадили нерв.

Как сообщили Report в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, операцию провел хирург-травматолог Тофик Абдуллаев под руководством директора института Эльвиза Гасымова.

"Во время боев на Агдеринском направлении в результате полученной осколочной раны у Гусейнова Ибрагима произошло повреждение нерва в области левой лодыжки. В результате этого появились сильные боли в левой ноге, потерялась чувствительность и подвижность пальцев. Ему пересадили на левую ногу нерв, взятый с правой ноги. Первым результатом операции, которая длилась около семи часов, стало восстановление двигательной функции пальцев. Дальнейшее восстановление будет продолжено под наблюдением врачей", - сообщили в институте.