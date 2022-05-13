Ветеранам войны и членам семей шехидов оказано более 47 тыс. медуслуг

"До сегодняшнего дня более 6 500 участникам Отечественной войны и членам семей шехидов оказано более 47 тыс. медицинских услуг".

"До сегодняшнего дня более 6 500 участникам Отечественной войны и членам семей шехидов оказано более 47 тыс. медицинских услуг".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на церемонии закрытия "Проекта усиления ветеранов" ("Qazilərin Gücləndirilməsi Layihəsi").

По его словам, в регионах действуют более 170 тыс. координаторов, которые будут направлять нуждающихся в реабилитации ветеранов в соответствующие учреждения.