Венгрия заинтересована в укрелении сотрудничества с Азербайджаном в фармацевтической сфере

Баку. 6 марта. Report/ Мы планируем расширить сотрудничество с Азербайджаном в области сельского хозяйства путем трансфера технологий и инвестиций.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, раньше сотрудничество между странами в этой сфере заключалось лишь в отправке скота в Азербайджан.

Кроме того, П.Сиярто сказал, что две страны могут сотрудничать и в сфере управления водными ресурсами, где у Венгрии есть большой опыт: "Мы можем сотрудничать не только в Баку, но и в регионах, где мы могли бы наладить систему водоснабжения".

П.Сиярто также отметил возможность налаживания связей в сфере фармацевтики. Он сказал, то эта сфера является ведущей в его стране и основными экспортным направлением в этой сфере является Восточная Европа: "Мы сейчас работаем над тем, чтобы установить сотрудничество между правительством Азербайджана и компанией "Рихтер". В настоящее время мы ожидаем того, чтобы в законодательстве были созданы условия для привлечения инвестиций такой компании как "Рихтер", которая является одной из самых крупных в Венгрии".