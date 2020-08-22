Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины "Спутник V"

Правительство Венесуэлы ведет переговоры с российской стороной об участии в испытаниях и производстве вакцины от коронавируса "Спутник V".

Правительство Венесуэлы ведет переговоры с российской стороной об участии в испытаниях и производстве вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо.

"Мы предложили 500 волонтеров для участия в испытаниях вакцины", - сказал министр в ходе видеоконференции с президентом Николасом Мадуро, которая транслировалась в Periscope.

По словам Альварадо, Венесуэла и Россия "также обсудили возможность совместного производства" вакцины "Спутник V".

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что Каракас также предложил участвовать в испытаниях вакцин Китаю и Кубе. "Венесуэла готова незамедлительно присоединится к испытаниям (кубинской вакцины)", - подчеркнул Мадуро.

Кроме того, Родригес объявила, что в Венесуэле начали использовать плазму крови людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, для лечения COVID-19.