Великобритания заказала 90 млн доз вакцин от COVID-19 у двух компаний

Согласно планам, в первую очередь будут привиты ведущие борьбу с коронавирусом работники здравоохранения

Правительство Соединенного Королевства подписало еще два соглашения о поставке вакцин от коронавируса - с компаниями Johnson & Johnson и Novavax из США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу руководитель целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингэм телеканалу Sky News.

Согласно данным американских компаний, Великобритания заказала у Johnson & Johnson 30 млн доз вакцины и достигла предварительной договоренности о возможности приобретения дополнительно 22 млн доз. У Novavax Лондон закупит 60 млн доз вакцины.

Ранее британская сторона заказала 60 млн доз вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно французской фармакологической корпорацией Sanofi и британской компанией GSK (GlaxoSmithKline). Общее число доз вакцин, о поставке которых Великобритания с населением более 66 млн человек, договорилась с различными компаниями мира, достигает, по данным Reuters, 362 млн.

Предполагается, что уже летом 2021 года будут привиты в первую очередь ведущие борьбу с коронавирусом работники здравоохранения, а также социального обеспечения, и британцы с хроническими заболеваниями.