Великобритания первой в мире запустит вакцинацию от гонореи

В Великобритании с августа этого года запустят программу вакцинации от гонореи.

В Великобритании с августа этого года запустят программу вакцинации от гонореи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Национальной службе здравоохранения (NHS) в Англии.

Такая программа станет первой в мире. Будет использоваться уже существующая вакцина 4CMenB, которой прививают против распространения менингококковой инфекции. Решение использовать ее для профилактики гонореи было принято по рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), который провел исследование и пришел к выводу, что эффективность 4CMenB против этого заболевания составляет от 32,7% до 42%.

JCVI дала такую рекомендацию в условиях роста числа случаев заражения гонореей: в 2023 году в Англии было зарегистрировано 85 тыс. случаев этого заболевания, это максимум с начала наблюдений в 1918 году. Всемирная организация здравоохранения также неоднократно сообщала о росте числа случаев гонореи в мире, наряду с другими инфекциями, передающимися половым путем.