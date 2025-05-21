О нас

Великобритания первой в мире запустит вакцинацию от гонореи

Великобритания первой в мире запустит вакцинацию от гонореи В Великобритании с августа этого года запустят программу вакцинации от гонореи.
Здоровье
21 мая 2025 г. 17:04
Великобритания первой в мире запустит вакцинацию от гонореи

В Великобритании с августа этого года запустят программу вакцинации от гонореи.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Национальной службе здравоохранения (NHS) в Англии.

Такая программа станет первой в мире. Будет использоваться уже существующая вакцина 4CMenB, которой прививают против распространения менингококковой инфекции. Решение использовать ее для профилактики гонореи было принято по рекомендации Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), который провел исследование и пришел к выводу, что эффективность 4CMenB против этого заболевания составляет от 32,7% до 42%.

JCVI дала такую рекомендацию в условиях роста числа случаев заражения гонореей: в 2023 году в Англии было зарегистрировано 85 тыс. случаев этого заболевания, это максимум с начала наблюдений в 1918 году. Всемирная организация здравоохранения также неоднократно сообщала о росте числа случаев гонореи в мире, наряду с другими инфекциями, передающимися половым путем.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

TƏBİB: На освобожденных территориях работой обеспечены более 80 врачей и медработников среднего звена
TƏBİB: На освобожденных территориях работой обеспечены более 80 врачей и медработников среднего звена
21 мая 2025 г. 09:47
Исследование: Кишечные бактерии могут защищать от побочных эффектов химиотерапии
Исследование: Кишечные бактерии могут защищать от побочных эффектов химиотерапии
21 мая 2025 г. 05:07
В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа
В Нахчыване медучреждениям переданы препараты для гемодиализа
20 мая 2025 г. 22:39
ВОЗ утвердила новое глобальное соглашение по борьбе с будущими пандемиями
ВОЗ утвердила новое глобальное соглашение по борьбе с будущими пандемиями
20 мая 2025 г. 17:36
Страны ВОЗ проголосовали за соглашение о борьбе с пандемиями
Страны ВОЗ проголосовали за соглашение о борьбе с пандемиями
20 мая 2025 г. 01:22
В Азербайджане создаются зоны, свободные от болезней животных
В Азербайджане создаются зоны, свободные от болезней животных
19 мая 2025 г. 17:16
АИПБ: 14 предприятий подали заявки на получение сертификата ХАЛЯЛЬ
АИПБ: 14 предприятий подали заявки на получение сертификата "ХАЛЯЛЬ"
17 мая 2025 г. 12:20
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции
Азербайджан ограничил ввоз мясной продукции из некоторых провинций Алжира и Турции
16 мая 2025 г. 16:46
В Научно-хирургическом центре им. Топчубашева будут работать 42 лицензированных пластических хирурга
В Научно-хирургическом центре им. Топчубашева будут работать 42 лицензированных пластических хирурга
16 мая 2025 г. 14:59
В Азербайджане сертификационный экзамен медработников будет проводиться в электронном и бумажном формате
В Азербайджане сертификационный экзамен медработников будет проводиться в электронном и бумажном формате
16 мая 2025 г. 14:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi