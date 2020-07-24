Вейсова: Количество обращений в связи с COVID-19 снизилось на 25%

В своём интервью телеканалу AzTV начальник Главного управления здравоохранения города Баку Нелли Вейсова подробно рассказала о деятельности медицинских центров, созданных при бакинских городских поликлиниках для борьбы с COVID-19

В своём интервью телеканалу AzTV начальник Главного управления здравоохранения города Баку Нелли Вейсова подробно рассказала о деятельности медицинских центров, созданных при бакинских городских поликлиниках для борьбы с COVID-19

Как сообщает Report, начальник Главного Управления Здравоохранения Нелли Вейсова дала интервью программе «Hədəf» телеканала AzTV.

В самом начале программы она ответила на вопрос о количестве и основных задачах медицинских центров, созданных для снижения нагрузки на стационарную помощь во время пика распространения коронавирусной инфекции в стране. По её словам, рабочая группа при Министерстве здравоохранения создала в Баку 39 медицинских центров, охватывающих 87 медучреждений. Эти центры работают с 08:00 утра до 20:00 вечера. После 20:00 вечера звонки принимаются уже по номеру 103. Однако, если пациенту назначено стационарное лечение, то он обязательно должен быть госпитализирован. В каждом из таких центров работают по 11 медработников, прошедших обучение в Азербайджанском государственном институте усовершенствования врачей имени А. Алиева.

Н.Вейсова отметила, что медцентры выполняют следующие задачи: приём обращений из колл-центра, их передачa в учреждения по месту нахождения больных, обеспечение общения граждан с областными врачами. Кроме того, начальник Главного управления здравоохранения сообщила, что в целях обеспечения медицинскими центрами при городских поликлиниках бесперебойного мобильного обслуживания были выделены специальные транспортные средства. Посредством уже сданных в эксплуатацию 40 автомобилей ежедневно с 08:00 до 12:00 у пациентов в их домах берутся, доставляются в медцентры, снабжаются штрихкодами, а затем доставляются в лаборатории тестовые мазки, а также больным оперативно доставляются лекарства. Пациенты с положительными результатами тестов получают лекарства для лечения в домашних условиях.

Также в рамках своего интервью начальник Главного управления здравоохранения рассказала о количестве поступивших по COVID-19 обращений: «В качестве положительного результата могу отметить снижение до 25% полученных службой экстренной медицинской помощи обращений, связанных с COVID-19, а также снижение на 30% числа тяжелых пациентов».

Говоря о деятельности рабочей группы при Министерстве здравоохранения, Н. Вейсова отметила, что среди задач, распределенных между членами группы можно выделить следующие: поставка медикаментов, обеспечение и контроль за проведением тестов, ведение статистики, контроль деятельности колл-центра, а также сотрудничество с вовлеченными в процесс структурами и научными работниками из ВОЗ. Отвечая на вопрос о возникающих в ходе работы проблемах, гостья программы подчеркнула, что, как и в любой работе, и здесь нередко возникают определенные трудности. Например, пациенты жалуются на опоздание в доставке лекарств или их не устраивает время проведения анализов. «Но мы стараемся решать такие проблемы на месте и немедленно», - сказала Нелли Вейсова.

Далее Начальник главного управления здравоохранения дала ответ на вопрос «Что в первую очередь должны делать подозреваемые в COVID-19 граждане?»: «Как я уже неоднократно отмечала, подозревающий у себя заражение вирусом гражданин должен немедленно обратиться к врачу, а не приходить в клинику, чтобы предотвратить распространение вируса. Напоминаю, что номера телефонов областных поликлиник вы в любой момент можете узнать на сайте Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики. Однако, если нужный номер все-таки не был найден, пациент может позвонить по номеру 814, и его связь с врачом будет обеспечена».

По словам Н.Вейсовой, колл-центр 814 функционирует с июля месяца текущего года. Обратившись по этому номеру можно получить необходимую информацию или консультацию. В настоящее время большинство из вопросов, поступающих на номер 814, связано с повторным тестированием, отпуском по болезни и справками о состоянии здоровья. Начальник Главного управления здравоохранения сообщила, что больничные листы выдаются каждому работающему пациенту спустя 14 дней. Если пациент выздоравливает клинически, он считается уже здоровым и получает соответствующий документ. Затем г-жа Нелли объяснила, что означает термин «клиническое выздоровление»: «Под этим термином врачи подразумевают пациентов, у которых есть клинические симптомы и нет жалоб на самочувствие. Как всем известно, вирус COVID-19 может переноситься в различной степени тяжести, в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Поэтому продолжительность реабилитации индивидуальна для каждого человека”- сказала она.

В завершении интервью телеканалу Аз ТВ Н.Вейсова пожелала всем инфицированным пациентам скорейшего выздоровления, а всем остальным защищать себя, оставаться позитивными и ответственными: «Если мы будем помогать друг другу, проявлять взаимную заботу и внимание, то вместе сможем остановить дальнейшее распространение коронавируса» - отметила Нелли Вейсова.