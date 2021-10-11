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ВБ: Долг беднейших стран мира в 2020 году достиг рекордных значений

ВБ: Долг беднейших стран мира в 2020 году достиг рекордных значений Долговое бремя стран с низким уровнем дохода на фоне пандемии коронавируса увеличилось в 2020 году на 12% и достигло рекордных 860 млрд долларов США.
Здоровье
11 октября 2021 г. 18:48
ВБ: Долг беднейших стран мира в 2020 году достиг рекордных значений

Долговое бремя стран с низким уровнем дохода на фоне пандемии коронавируса увеличилось в 2020 году на 12% и достигло рекордных 860 млрд долларов США.

Такая оценка содержится в опубликованном в понедельник докладе Всемирного банка (ВБ), передает Report со ссылкой на ТАСС.

Страны мира отреагировали на пандемию введением различных масштабных пакетов мер, направленных на борьбу с коронавирусом и преодоление экономических последствий его распространения.

"Хотя эти меры были направлены на устранение чрезвычайной ситуации в области здоровья [населения], смягчение последствий пандемии для бедных и уязвимых [стран] и выведение государств на путь восстановления, долговое бремя стран с низким уровнем дохода увеличилось в 2020 году на 12%, до рекордных 860 млрд долларов", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "2020-ci ildə kasıb ölkələrin məcmu borcu rekord həddə çatıb"

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