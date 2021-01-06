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Важное исследование азербайджанского ученого в связи с больными, перенесшими инсульт

Важное исследование азербайджанского ученого в связи с больными, перенесшими инсульт Научное исследование, проведенное председателем Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктором медицинских наук клиники Кёльнского университета, азербайджанским ученым Нураном Абдуллаевым совместно с известными медицинскими специ
Здоровье
6 января 2021 г. 16:43
Важное исследование азербайджанского ученого в связи с больными, перенесшими инсульт
Нуран Абдуллаев

Научное исследование, проведенное председателем Германо-азербайджанского общества радиологии и нейрорадиологии, доктором медицинских наук клиники Кёльнского университета, азербайджанским ученым Нураном Абдуллаевым совместно с известными медицинскими специалистами мира, было принято к печати авторитетным журналом "JAMA Neurology" (Impact Factor 13,6), специализирующимся в области неврологии.

Как передает Report, исследование будет издано в журнале и представлено научной общественности.

В исследовании, автором которого являются азербайджанский ученый и несколько известных ученых из Америки, Европы и Азии, показана возможность успешного проведения у пациентов с инсультом не практикуемых до сих пор операций на мелких сосудах. В исследовании доказано, что эффективность этих операций столь же высока, как и операций на крупных сосудах, выполняемых до сих пор.

В то же время в научной работе говорится о серьезной пользе для пациентов от операции и даже о защите от летальных исходов. Если до сих пор людям, страдающими острым ишемическим инсультом, делали операции только на крупных сосудах и утверждалось, что операции на мелких сосудах опасны, в новом научном исследовании доказана возможность успешного выполнения операций на мелких сосудах.

Отметим, что в 2020 году Н.Абдуллаев в других своих научных исследованиях внес ряд новшеств в область современной медицины. В 2020 году в самых престижных журналах мира были опубликованы 19 научных исследований азербайджанского ученого. Он первый азербайджанский ученый, представивший мировой науке важные научные исследования и обстоятельные научные результаты в связи с вирусом COVID-19.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı alimdən insult xəstələri ilə bağlı önəmli tədqiqat

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