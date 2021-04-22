Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19

Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.

Французская биотехнологическая компания Valneva, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин от инфекционных заболеваний, сообщила о начале третьей фазы клинических испытаний своей вакцины от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее Valneva сообщала о положительных результатах испытания своей вакцины от коронавируса.

"Valneva, специализированная компания, занимающаяся развитием и коммерциализацией профилактических вакцин от инфекционных заболеваний ..., сегодня объявила, что начала ключевую третью фазу клинических испытаний своей инактивированной адъювантной вакцины-кандидата от COVID-19", - говорится в заявлении компании.

Согласно заявлению, в ходе клинических испытаний ее сравнят от с вакциной Vaxzevria от компании AstraZeneca. Испытания вакцины Valneva будут проходить в Великобритании, в них примут участие около 4 000 человек.