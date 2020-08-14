Вакцины от COVID-19 не будет в США до ноября

Разрабатываемые в США вакцины от коронавируса вряд ли будут зарегистрированы к ноябрю.

Разрабатываемые в США вакцины от коронавируса вряд ли будут зарегистрированы к ноябрю.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Национального института здравоохранения США Фрэнсиса Коллинза.

По его словам, потенциальные вакцины в рамках программы американской администрации Operation Warp Speed, скорее всего, не получат одобрение со стороны регуляторов раньше, чем в ноябре - декабре. Это связано с необходимостью масштабных клинических испытаний. Как отметил Коллинз, привлечение около 10 тыс. добровольцев позволит собрать достаточно информации о безопасности и эффективности препаратов для широкого применения.