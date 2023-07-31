Вакцину от болезни Альцгеймера успешно протестировали на мышах

Ученые из Университета Дзюнтендо в Токио разработали вакцину для уничтожения стареющих клеток мозга. Тестирование на мышах показало, что препарат уменьшил количество амилоидных бляшек в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера, а также улучшил сознание жив

Ученые из Университета Дзюнтендо в Токио разработали вакцину для уничтожения стареющих клеток мозга. Тестирование на мышах показало, что препарат уменьшил количество амилоидных бляшек в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера, а также улучшил сознание животных.

Как передает Report , результаты исследования представлены на научных сессиях Американской ассоциации кардиологов.

Новая вакцина нацелена на гликопротеин SAGP, ассоциированный со старением. Другое исследование ранее показало, что он вырабатывается в больших количествах в мозге людей с болезнью Альцгеймера.

Для проверки эффективности вакцину SAGP вводили молодым мышам с изменениями мозга, подобными тем, что наблюдаются у людей с болезнью Альцгеймера. Обычно у людей на поздней стадии болезни Альцгеймера отсутствует тревога, а это значит, что они не осознают происходящее вокруг. Мыши, получившие вакцину, испытывали тревогу, то есть они были более осторожными и лучше осознавали окружающие их вещи — признак, который может указывать на смягчение симптомов болезни. Также поведенческий тест в лабиринте показал, что получившие вакцину SAGP мыши значительно лучше реагировали на окружающую среду, чем те, кто получил вакцину плацебо.

Вакцина заметно уменьшила отложения токсичного белка бета-амилоида в коре головного мозга, которая отвечает за обработку речи, внимание и решение проблем. Его накопление в мозге и дальнейшее слипание в бляшки ранее было связано с симптомами деменции. Кроме того, несколько воспалительных биомаркеров болезни Альцгеймера также были снижены.

Предыдущие исследования с использованием различных вакцин для лечения болезни Альцгеймера на моделях мышей показали уменьшение отложений амилоидных бляшек и воспалительных факторов, но новая работа стала первой, в которой были обнаружены поведенческие улучшения.

"Болезнь Альцгеймера в настоящее время составляет от 50% до 70% пациентов с деменцией во всем мире. Новый тест вакцины на мышах в нашем исследовании указывает на потенциальный способ предотвратить или изменить болезнь. Будущая задача будет состоять в том, чтобы добиться аналогичных результатов у людей", — отметили авторы.