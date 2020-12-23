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Вакцинированным лицам выдадут паспорт COVID-19

Вакцинированным лицам выдадут паспорт COVID-19 «В Азербайджане будет электронная система в связи с людей, которые вакцинируются от коронавируса. Специалисты работают над этой программой».
Здоровье
23 декабря 2020 г. 08:09
Вакцинированным лицам выдадут паспорт COVID-19

«В Азербайджане будет электронная система в связи с людей, которые вакцинируются от коронавируса. Специалисты работают над этой программой».

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы в интервью «Real TV».

Глава TƏBİB отметил, что людям будут вводить обе дозы вакцины.

«Люди, которые принимают первую дозу, будут предупреждены о необходимости принять вторую дозу. Электронная система будет основана на программе e-təbib. Система почти готова. Кроме того, мы разработали паспорт COVID-19 со штрих-кодом, принадлежащий каждому человеку. При необходимости этот паспорт выдается тем, кто будет вакцинирован. Если какая-либо зарубежная страна запросит документ, связанный с коронавирусом, этот паспорт будет представлен».

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus vaksini vurulacaq şəxslərə COVID-19 pasportu veriləcək

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