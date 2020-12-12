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Вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях

Вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях Первыми препарат должны получить медики и пожилые люди
Здоровье
12 декабря 2020 г. 10:07
Вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней", - сообщает газета. Информация о получении лицензии предоставлена тремя анонимными источниками.

В четверг комитет экспертов при FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Сообщалось, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал FDA немедленно выдать разрешение на использование вакцины.

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Версия на английском языке Pfizer vaccine licensed for emergency use

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