Вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях

Первыми препарат должны получить медики и пожилые люди

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США дало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса Pfizer.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Решение означает, что миллионы людей начнут получать вакцину в течение ближайших дней", - сообщает газета. Информация о получении лицензии предоставлена тремя анонимными источниками.

В четверг комитет экспертов при FDA проголосовал за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от коронавируса американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкой компании BioNTech.

Сообщалось, что первыми препарат должны получить медики и пожилые люди, а доставка вакцины начнется в течение 24 часов после получения лицензии на ее использование.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал FDA немедленно выдать разрешение на использование вакцины.