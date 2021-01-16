Вакцинация в Азербайджане начнется с 18 января

Вакцина будет вводиться в первую очередь лицам, относящимся к группе риска

С 18 января в Азербайджане начнется процесс вакцинации от коронавируса.

Как сообщает Report, вакцина будет вводиться в первую очередь лицам, относящимся к группе риска.

На первом этапе вакцинация охватит работников здравоохранения, лиц старше 65 лет и персонал, привлеченный правоохранительными органами к противоэпидемическим мерам.

Второй этап вакцинации охватит группу граждан повышенного риска с медицинской точки зрения:

лица с хроническими респираторными заболеваниями, гемодиализом, диабетом, ожирением;

лица в возрасте 50 лет и старше, имеющие хотя бы одно хроническое заболевание;

работники сферы образования и социального обеспечения, постоянно проживающие в социальных учреждениях, сотрудники центров ASAN Xidmət и DOST, сектора общественного транспорта, операторы и поставщики телекоммуникационных услуг, работники почтового и банковского секторов, непосредственно контактирующие с населением;

Работающие в условиях повышенного уровня риска (сотрудники жизненно важных для функционирования общества сфер – национальной и региональной безопасности, юстиции, финансов и др. лица).