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Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане – за и против

Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане – за и против 39,5% заявили, что хотели бы вакцинироваться в ближайшее время
Здоровье
1 февраля 2021 г. 12:29
Вакцинация от COVID-19 в Азербайджане – за и против
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Центр анализа "Медиа" обнародовал результаты очередного опроса в Азербайджане.

Как сообщили Report в Центре, организация провела опрос, чтобы узнать мнение общественности о вакцине против COVID-19.

Из 780 опрошенных респондентов (43,1% женщин, 56,9% мужчин) 39,5% заявили, что хотели бы вакцинироваться в ближайшее время, 16,5% не хотят вакцинироваться, а 44% ожидают реакции вакцинированных.

Из тех, кто не хочет вакцинироваться, 44 % - женщины, 35 % - мужчины. Из тех, кто хочет вакцинироваться, 53% отметили, что придают большое значение стране-производителю, 15,3% - что им все равно, в какой стране производится вакцина. 31,7% опрошенных отметили, что доверяют вакцине, приобретенной государством.

Кроме того, 53% респондентов опасаются заражения COVID-19, 22,3% не боятся вируса, 19,4% уже заразились. 5,3 % респондентов заявили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

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Версия на английском языке Azerbaijan announces results of opinion poll on COVID-19 vaccine
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə peyvəndlə bağlı rəy sorğusunun nəticələri açıqlanıb

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