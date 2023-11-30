Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое проявляется не только характерной красной сыпью на теле, но и может вызвать ряд осложнений. В этой связи для профилактики заболевания важна своевременная вакцинация.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое проявляется не только характерной красной сыпью на теле, но и может вызвать ряд осложнений. В этой связи для профилактики заболевания важна своевременная вакцинация.

Как сообщает Report, вакцинация это самый эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний, в том числе - кори.

Согласно Национальному календарю прививок иммунизация против кори проводится комбинированной вакциной против кори, эпидемического паротита, краснухи (КПК) в возрасте 1 года и 6 лет.

Врачи подчеркивают, что корь заболевание с высокой контагиозностью, способное заразить 90% населения при тесном контакте. Около 93% людей считаются невосприимчивыми к инфекции после одной дозы, а 97% - после второй.

Исследования, проведенные учеными по всему миру, давно развеяли миф о том, что вакцина КПК якобы приводит к развитию аутизма у детей.

Вакцинация предотвращает осложнения и летальный исход при заражении корью, в то время как непривитые дети не защищены от этого. Вакцины безопасны, и даже способствуют профилактике многих заболеваний, не поддающихся эффективному лечению.

Отсутствие прививки у беременных женщин может вызвать преждевременные роды, либо привести к недобору веса у ребенка.

Иными словами, единственный и самый эффективный способ защитить себя от кори это вакцинация.

При легком течении болезни у взрослых и детей прием антибиотиков не рекомендуется. Лечение антибиотиками назначают только при осложнениях или подозрении на вторичную бактериальную инфекцию.