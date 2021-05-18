Вакцина растительного происхождения от COVID-19 прошла первую фазу испытаний

Подобная технология значительно удешевляет прививки и упрощает их хранение

Канадские молекулярные биологи создали вакцину от коронавируса, состоящую из вирусоподобных частиц растительного происхождения, и проверили ее в действии на двух сотнях добровольцев, участвовавших в первой фазе клинических испытаний. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, результаты этих опытов опубликованы в статье в журнале Nature Medicine.

"Наши наблюдения показали, что добровольцы одинаково хорошо переносили все варианты введения вакцины в их организм. После инъекции второй дозы количество антител в крови большинства из них было примерно в десять раз выше, чем в плазме людей, переболевших COVID-19", - отмечают исследователи.

Подобный подход, как объясняют профессор Уорд и его коллеги, не является чем-то радикально новым - он широко используется при создании вакцины от гриппа, гепатита B и папилломавируса. Подобная технология значительно удешевляет прививки, позволяет хранить их при относительно высоких температурах, около 2-8 градусов Цельсия, и при этом производство вакцин растительного происхождения легко масштабировать.

Работу этой вакцины ученые проверили на группе из двух сотен добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет, проживающих в Монреале и Квебеке. Подготовив несколько разных вариантов прививок, биологи ввели вирусоподобные частицы участникам эксперимента и проследили, как на их появление отреагировали иммунитет и организм в целом добровольцев.

Последующие наблюдения показали, что вакцина не вызывала серьезных побочных эффектов за исключением ярко выраженной усталости, возникшей у одного из участников опытов сразу после инъекции. В целом она оказалась безопасной для пациентов при любых стратегиях ввода в организм.

При этом ученые обнаружили, что после однократного введения прививки большое число антител к SARS-CoV-2 появилось у примерно 60% участников опытов, тогда как две инъекции вакцины привели к их формированию у 91% добровольцев. В среднем концентрация этих молекул в организме добровольцев была примерно на порядок выше, чем у пациентов, недавно перенесших коронавирусную инфекцию.