Вакцина от гриппа может снижать риск сердечного приступа

Вакцина от гриппа может снижать риск сердечного приступа на 26%.

Вакцина от гриппа может снижать риск сердечного приступа на 26%.

Как передает Report , об этом говорится в статье в журнале Scientific Reports.

Подчеркивается, что ученые проанализировали данные 9059 пациентов, средний возраст которых составил 61 год. Из них 4529 получили вакцину от гриппа, а остальные — плацебо. За ними наблюдали в среднем девять месяцев. За этот период у 86 вакцинированных пациентов и 116 из группы плацебо случился сердечный приступ. У вакцинированных была на 26% меньше вероятность сердечного приступа и на 33% ниже риск летального исхода, связанного с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Заражение гриппом может вызвать системное воспаление, способствующее накоплению жиров и холестерина в артериях. Кроме того, грипп может сделать человека более уязвимым для вторичных инфекций, которые усилят воспаление.

Исследование подтверждает, что вакцины от сезонного гриппа особенно важны для людей в возрасте 65 лет и старше, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями, включая астму, диабет, болезни сердца и болезни почек. Также им важно соблюдать другие меры профилактики ОРВИ: чаще мыть руки, носить защитную маску и избегать тесного контакта с больными людьми.