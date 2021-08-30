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Вакцина от COVID-19 в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года

Вакцина от COVID-19 в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года в связи с необходимостью провести клинические испытания.
Здоровье
30 августа 2021 г. 16:02
Вакцина от COVID-19 в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года

Вакцина от коронавируса в виде капель в нос может стать доступной осенью 2022 года в связи с необходимостью провести клинические испытания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал гендиректор российского центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Формат вакцины в виде назального спрея также исследуется сегодня во многих лабораториях мира, но в большей части на лабораторных животных. С учетом необходимости проведения клинических исследований я полагаю, что это перспектива следующей осени", - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание".

Ранее сообщалось, что Центр им. Гамалеи планирует выйти на клинические испытания собственного препарата такого типа в конце 2021 - начале 2022 года и зарегистрировать ее в 2022-м. Вакцину в виде капель в нос разрабатывает и центр "Вектор".

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Версия на английском языке COVID nasal spray vaccine may become available in fall of 2022

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