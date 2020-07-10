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Вакцина от COVID-19 компании Biontech будет готова к сертификации в декабре

Вакцина от COVID-19 компании Biontech будет готова к сертификации в декабре Руководство германской компании Biontech, сотрудничающей с американской Pfizer в разработке вакцины от коронавируса, считает, что препарат будет готов к сертификации в декабре текущего года.
Здравоохранение
10 июля 2020 г. 22:36
Вакцина от COVID-19 компании Biontech будет готова к сертификации в декабре

Руководство германской компании Biontech, сотрудничающей с американской Pfizer в разработке вакцины от коронавируса, считает, что препарат будет готов к сертификации в декабре текущего года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Biontech Угур Шахин в интервью журналистам американской газеты The Wall Street Journal, опубликованном в пятницу.

По его словам, несколько миллионов доз вакцины могут произвести до получения одобрения со стороны регулирующих органов, а к концу 2021 года - свыше 1 млрд. После сертификации массовый выпуск вакцины может быть быстро начат в Европе, США и других странах.

По словам Шахина, Biontech рассчитывает начать заключительный этап испытаний в конце июля. Во время него должно быть установлено, эффективен ли препарат против коронавируса. Безопасность его применения уже подтверждена. В испытаниях должны принять участие около 30 тыс. человек.

"Я полагаю, что мы покончим с вирусом, лишь когда более чем у 90% населения планеты будет иммунитет, выработанный или вследствие заболевания, или путем применения вакцины", - добавил директор Biontech. По его мнению, даже если вакцину будут производить несколько компаний, потребуется около 10 лет на то, чтобы у достаточной доли населения планеты выработался иммунитет.

Как отметил Шахин, согласно предварительным данным, применение препарата не приводит к серьезным побочным эффектам и позволяет "выработать больше антител, чем фиксируют у людей, выздоравливающих после заболевания COVID-19". Говоря о попытках различных компаний создать препарат, он отметил, что "в мире никогда не разрабатывали так быстро новую вакцину". Шахин констатировал, что "такого быстрого распространения инфекции также раньше не было".

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