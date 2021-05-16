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Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем при испытаниях

Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем при испытаниях В исследовании в бразильском городе Серрана с населением 45 000 человек, почти 100% изучаемых людей были полностью вакцинированы, а заболевания и смертность снизились после вакцинации
Здоровье
16 мая 2021 г. 09:35
Вакцина CoronaVac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем при испытаниях
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Эффективность китайской вакцины от коронавируса CoronaVac в реальных условиях оказалась выше, чем при клинических испытаниях. Как передает Report, о результатах исследования в Индонезии сообщает Bloomberg.

В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы.

94% вакцинированных медиков оказались защищены и от протекания COVID-19 с симптомами – результат, значительно превышающий полученные в ходе клинических испытаний показатели.

В исследовании, проведенном работниками здравоохранения в Индонезии и в другом бразильском городе Серрана с населением 45 000 человек, почти 100% изучаемых людей были полностью вакцинированы, а серьезные заболевания и смертность снизились после вакцинации.

В настоящее время Азербайджан осуществляет вакцинацию вакциной CoronaVac. Вакцинация в стране началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. По данным на 15 мая, общее число привитых в Азербайджане граждан составляет 1 777 426, первую дозу вакцины от коронавируса получили 1 026 376 человек, повторную дозу вакцины – 751 050 граждан.

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Версия на азербайджанском языке “CoronaVac” sınaqlara nisbətən real şəraitdə daha faydalı olub
Версия на английском языке China's CoronaVac proven to be more effective in real life than in trials

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