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В зеленом чае обнаружили мощную защиту от рака

В зеленом чае обнаружили мощную защиту от рака Антиоксидант галлат эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, повышает уровень мощного противоракового белка p53, который известен как "страж генома". Это соединение способно восстанавливать повреждения ДНК и уничтожать раковые клетки
Здоровье
13 февраля 2021 г. 05:39
В зеленом чае обнаружили мощную защиту от рака

Антиоксидант галлат эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, повышает уровень мощного противоракового белка p53, который известен как "страж генома". Это соединение способно восстанавливать повреждения ДНК и уничтожать раковые клетки.

Как передает Report, к такому выводу пришли ученые Ренсселерского политехнического института (США), чья статья опубликована в ведущем научном журнале Nature Communications.

Известно, что мутации, затрагивающие белок p53, встречаются более чем в 50 процентах случаев рака. Этот белок выполняет несколько противоопухолевых функций, включая остановку роста клеток для восстановления ДНК и запуск программируемой клеточной гибели или апоптоза. EGCG природный антиоксидант, который борется с окислительным стрессом.

Ученые использовали технику поверхностного плазменного резонанса и ядерного магнитного резонанса, чтобы изучить взаимодействие между EGCG и p53.

Обычно после образования р53 быстро разлагается, когда N-концевой домен взаимодействует с регуляторным расщепляющим белком, называемым MDM2. Исследователи обнаружили, что EGCG и MDM2 связываются с р53 в одном и том же месте, конкурируя друг с другом. Поэтому в присутствии эпигаллокатехина уровень белка в организме начинает расти, что усиливает противораковое действие.

По словам авторов работы, NTD p53 может служить в качестве мишени для потенциальных лекарств от рака.

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