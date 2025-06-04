В Зангилане, Губадлы, Лачыне и Физули создадут зоны, свободные от ящура

10:08

На освобожденных территориях Азербайджана будут созданы зоны, свободные от ящура.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, вице-президент Европейской комиссии ВОЗ Галиб Абдулалиев на панели "Роль продовольственных систем: интеграция здоровья человека, животных и окружающей среды" в рамках конференции "Всемирный день продовольственной безопасности: Наука в действии".

Он отметил,что подобные зоны планируется создать, в частности, в Зангилане, Губадлы, Лачыне, Физули.

По словам Абдулалиева, наряду с освобожденными территориями, одним из главных приоритетов является борьба с ящуром в Нахчыване с помощью вакцинации.