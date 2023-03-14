В закон "О ветеринарии" вносится поправка

В закон "О ветеринарии" вносится поправка.

В закон "О ветеринарии" вносится поправка.

Как сообщает Report, предлагаемой поправкой информация о зарубежных странах, на территории которых зарегистрированы особо опасные болезни у животных, и товарах, ввоз которых запрещен, будет в режиме реального времени передаваться посредством информационной системы органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, в информационную систему органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Проект поправки обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике и рекомендован на пленарное обсуждение парламента.