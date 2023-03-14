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В закон "О ветеринарии" вносится поправка

В закон "О ветеринарии" вносится поправка В закон "О ветеринарии" вносится поправка.
Здоровье
14 марта 2023 г. 13:55
В закон О ветеринарии вносится поправка

В закон "О ветеринарии" вносится поправка.

Как сообщает Report, предлагаемой поправкой информация о зарубежных странах, на территории которых зарегистрированы особо опасные болезни у животных, и товарах, ввоз которых запрещен, будет в режиме реального времени передаваться посредством информационной системы органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, в информационную систему органа (структуры), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Проект поправки обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по аграрной политике и рекомендован на пленарное обсуждение парламента.

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