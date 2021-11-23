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В Южной Корее зафиксировано максимальное число тяжелобольных COVID-19

В Южной Корее зафиксировано максимальное число тяжелобольных COVID-19 Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом и критическом состоянии в Республике Корея, достигло 549 человек.
Здоровье
23 ноября 2021 г. 12:45
В Южной Корее зафиксировано максимальное число тяжелобольных COVID-19

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в тяжелом и критическом состоянии в Республике Корея, достигло 549 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это максимальный показатель с начала пандемии.

Нацуправление по контролю и профилактике заболеваний считает, что это может привести к нехватке больничных коек.

За сутки 22 ноября в стране зарегистрированы 2 698 новых случаев заражения. Число заболевших второй день составляет менее 3 тыс., однако количество тяжелобольных продолжает расти. Почти 90% тяжелых случаев составляют пациенты старше 60 лет.

Органы здравоохранения пытаются обеспечить достаточное количество больничных коек, особенно в столичном регионе, на долю которого приходится около 80% новых заражений.

Общее число зараженных с начала пандемии в стране составило 420 950 человек. В результате осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 30 человек.

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Версия на английском языке Number of severe COVID patients in South Korea reaches record high
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreyada ağır koronavirus xəstələrinin sayı maksimum həddə çatıb

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