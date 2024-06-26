В ЮАР за июнь зафиксировали третью смерть от mpox

Третий человек умер в ЮАР в июне от mpox (новое наименование оспы обезьян).

Третий человек умер в ЮАР в июне от mpox (новое наименование оспы обезьян).

Как передает Report , об этом сообщило министерство здравоохранения африканской страны.

"От mpox в провинции Квазулу-Наталь умер 40-летний мужчина, - говорится в коммюнике Минздрава. - Он не обращался к врачам и умер у себя дома. Медицинские власти предпринимают усилия с тем, чтобы не допустить дальнейшего распространения этой опасной инфекции".

Одновременно Минздрав сообщил, что общее число заболевших mpox, выявленных в ЮАР с момента вспышки заболевания в минувшем мае, увеличилось до 16. Только в течение дня 25 июня были установлены три новых случая.

Решением правительства со вторника введен санитарный контроль на внешних границах ЮАР. Он касается в том числе и аэропортов. Пограничники получили полномочия выявлять по внешним признакам заболевших mpox и направлять их в медицинские учреждения.