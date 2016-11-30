В ЮАР начинаются испытания новой вакцины против ВИЧ

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Очередной этап испытаний новой вакцины против ВИЧ начинается в Южной Африке. Ученые утверждают, что это может стать прорывом в науке и помочь победить неизлечимый вирус.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в испытании вакцины HVTN 702 примут участие 5,4 тыс жителей ЮАР в возрасте от 18 до 35 лет. Продолжаться испытания будут около четырех лет, а результаты эксперимента будут представлены в 2020 году.

Власти ЮАР сообщают, что сейчас в стране около тысячи человек заражаются этой болезнью ежедневно, а в 2014 году вирусом были инфицированы около 2,4 миллиона человек.

В 2009 году в Таиланде проводились клинические исследования вакцины против ВИЧ-инфекции в течение 3,5 года. Тогда было доказано, что ее эффективность составляет 31,2%.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

В 2015 году в мире насчитывалось примерно 37 миллионов людей с ВИЧ-инфекцией. Наиболее пораженным регионом является Африка к югу от Сахары.