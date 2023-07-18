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В Yeni Klinika назначены новые заместители директора

В Yeni Klinika назначены новые заместители директора Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов представил коллективу директора Yeni Klinika Барата Юсубова и заместителей директора - руководителя Центра соматики и инсульта Парвина А
Здоровье
18 июля 2023 г. 10:55
В Yeni Klinika назначены новые заместители директора

Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов представил коллективу директора Yeni Klinika Барата Юсубова и заместителей директора - руководителя Центра соматики и инсульта Парвина Акберова и руководителя Центра хирургии и трансплантации Эльдара Ахмедова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе TƏBİB.

Выступая на церемонии, В.Гурбанов подчеркнул, что Барат Юсубов, Парвин Акберов, а также Эльдар Ахмедов осуществляют долгосрочную и эффективную деятельность в сфере здравоохранения.

Он выразил уверенность в том, что новые назначения будут иметь важное значение для дальнейшего развития клиники в соответствии с современными требованиями.

"В Yeni Klinika, которая является крупнейшим медицинским учреждением на Кавказе, предусмотрен более широкий спектр медицинской деятельности, в кратчайшие сроки здесь будут созданы многопрофильные центры, которые будут доступны населению", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYeni Klinikaya yeni direktor müavinləri təyin olunub

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